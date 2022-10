"Kultuuristuudio. Arutelu" küsib, kust jooksevad tühistamiskultuuri piirid

Kuigi tühistamiskultuur pole ühiskondlikus vaates midagi uut, on sotsiaalmeedia võidukäik seda korralikult võimendanud ning inimesed altimad ja kiiremad kedagi või midagi tühistama. Millal on see aga õigustatud, kust jooksevad piirid ja kuidas on lood tühistamiskultuuriga kaasneva enesetsensuuriga? Nendel teemadel arutleb kolmapäeval "Kultuuristuudio. Arutelu".