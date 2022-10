Tallinnas ja Tartus näidatakse läbilõiget Pier Paolo Pasolini filmidest

Programmi avab 2. novembril 1962. aastal valminud "Mamma Roma" ja lõpetab 1971. aastal vaatajate ette jõudnud "Dekameron". Kõik filmid linastuvad eestikeelsete subtiitritega.

Programm:

2. novembril "Mamma Roma" (1962)

Prostituut Mamma Roma (Anna Magnani) üritab sotsiaalsel redelil ülespoole ronida ja soovib oma pojale Ettorele (Ettore Garofalo) ainult parimat. Poeg aga on tema pingutuste suhtes ükskõikne ja värsked suhted tõotavad ainult halba.

3. novembril "Matteuse evangeelium" (1964)

"Matteuse evangeelium" on lugu mehest, kes nõuab võrdset kohtlemist kõigile inimolenditele, aga kelle mõtteid ei mõisteta. Pasolini võtab oma filmi aluseks Matteuse evangeeliumi, mida ta ise pidas neljast evangeeliumist kõige vahetumaks.

4. novembril "Suured ja väikesed linnud" (1966)

Toto ja Ninetto on seiklejad, kes üritavad rännuteel elu mõttele pihta saada. Oma metafüüsilisel tripil läbi lõputu tühermaa kohtavad nad püha Franciscust, marksistlikku varest ja paljusid teisi tegelasi, õppides teekonnal ühtesid elutõdesid ja unustades teisi.

5. novembril "Medeia" (1969)

Pasolini versioon klassikalisest "Medeiast". Otsekui eksperimendina on autor siin proovinud kogu lugu edasi anda pea ilma sõnadeta. Eriti tundub talle meeldivat Medeia barbaarse ühiskonna kontrollimatu ja metsik energia. Peaosalist mängib Kreeka päritolu ooperidiiva Maria Callas.

6. novembril "Dekameron" (1971)

Seitsmekümnendate algus tõi Pasolini jaoks kaasa täieliku suunamuutuse. Ta lavastas kolm kirjandusklassikal põhinevat kergekoelist linateost, mis said koondnimetuseks "Elu triloogia". "Dekameron" on neist esimene, aluseks Giovanni Boccaccio erootiliste lühijuttude kogumik. Pasolini jaoks on see film otsekui katse pöörduda tagasi süütusse noorusaega.