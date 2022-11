Kumu uus näitus teeb sissevaate Vitols Contemporary kunstikogusse

Kunstikogu Vitols Contemporary tõuseb Baltimaade kontekstis esile oma selge ja mõtestatud fookusega: kogu omanikud Irina ja Māris Vītols on alates 2000. aastatest kollektsioneerinud Ida- ja Kesk-Euroopa nüüdiskunsti. Lätist pärit kogujate tähelepanu keskmes on selle kultuuriliselt väga mitmekesise regiooni poliitilised ja sotsiaalsed muutused pärast Berliini müüri langemist. Kollektsiooni kuulub ligi 1000 teost enam kui 150 autorilt. Näitusel on väljas teoseid Lätist, Rumeeniast, Poolast, Venemaalt, Tšehhist, Leedust, Eestist, Gruusiast, Slovakkiast, Albaaniast ja Ukrainast ning enamik neist on valminud viimase 20 aasta jooksul.

"Näitusele valitud autorid on ammutanud inspiratsiooni isiklikust mälust, perekonnaarhiivist, kohalikust elust ja kultuurist, keskkonnast, sotsiaalsest dünaamikast ja (kunsti)ajaloost. Poeetilises väljenduses esile toodud suhe mineviku kihistustesse viitab sellele, et mäletamine ei ole kunagi neutraalne. Põlvkondade- ja regiooniülesed dialoogid ärgitavad tajuma mälu mitmekülgset toimimist, selle sotsiaalset mõju, samuti aja ja narratiivide vahelisi tinglikke ning keerukaid seoseid," kommenteeris näituse kuraator Eda Tuulberg.

Näitusega kaasnevad raamat ja audiogiid. Eesti- ja ingliskeelne audiogiid avab kõigi eksponeeritud teoste tausta ja seotust mälu teemaga. Ingliskeelsest raamatust saab lugeda intervjuud Irina ja Māris Vītolsiga, Maarja Kangro novelli ja Tanel Randeri esseed ning see sisaldab ka näitusel eksponeeritud teoste kataloogi.

Näituse kuraator on Eda Tuulberg, väljapaneku on kujundanud Anna Škodenko, näituse koordinaator on Tiiu Saadoja. Näituse ja raamatu graafilise disaini on loonud Viktor Gurov.

Kunstnikud Viktor Alimpijev, Vladimir Arhipov, Jānis Avotiņš, Matei Bejenaru, Blue Noses Group, Vajiko Chachkhiani, Kristaps Ģelzis, Dmitri Gutov, Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė, Rasa Jansone, Jānis Kalmīte, Alice Kask, Vendula Knopová, Eva Kot'átková, Leonards Laganovskis, Goshka Macuga, Inga Meldere, Rustam Mirzoev, Deimantas Narkevičius, Mircea Nicolae, Lucia Nimcová, Adrian Paci, Ievgen Petrov, Joanna Piotrowska, Tõnis Saadoja, Krišs Salmanis, Monika Sosnowska, Antanas Sutkus, Olga Tšernõševa ja Artur Żmijewski

Näitus on Kumu kaasaegse kunsti galeriis avatud 9. aprillini 2023.