Eesti keeles ilmus õudusklassiku H. P. Lovecrafti kogumik "Ulmad nõiamajas"

Värskesse kogumikku on koondatud kirjaniku kaalukamad lühiromaanid ja jutustused, mis avavad tema Cthulhu-mütoloogia kosmilist tausta ja tutvustavad kaugeid planeete ning võõraid dimensioone. Lisaks leiab kogust ka kirjaniku lühipalu, milles ta esmakordselt tutvustas lugejaile vaid talle ainuomast nn. Lovecrafti maakonda – Arkhami, Miskatonicu jt paikade Uus-Inglismaad.

Kogumiku kümnest palast pooled ilmuvad eesti keeles esmakordselt – nende seas ka kaks näidet Lovecrafti luuleloomingust. Raamatust leiab ka kunstnik Tiit Pähnapuu llustratsioonid kirjaniku tekstidele. Raamatu on koostanud, kommenteerinud ja järelsõnastanud Raul Sulbi. Kogumiku tekstid on inglise keelest tõlkinud Iris-Barbara Jeletski, Mart Kalvet, Priit Kenkmann, Leo Metsar ja Silver Sära.

Kogumikku kuulub teiste hulgas ka lühiromaan "Hullumeelsuse mägedes" ("At the Mountains of Madness"), mida on režissöör Guillermo Del Toro püüdnud juba üle 15 aasta ekraniseerida. Samuti leiab sealt lühijutu "Ulmad nõiamajas" ("The Dreams in the Witch House"), mida saab näha ka värskes Netflixi antaloogiasarjas "Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities".