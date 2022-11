Nädalavahetusel toimub Helsingis Eesti kultuuri festival Martin markkinat

Tuglase Seltsi korraldatavale mardilaadale tullakse kuulama sisukaid vestlusi Eesti ühiskonnast ja kultuurist, nautima muusikat, tegema plaane Eestisse reisimiseks, kohtuma sõpradega ning hankima jõulukinke. Alates 1983. aastast toimuv festival on ühtviisi populaarne nii soomlaste kui soome-eestlaste seas. Soomes elab umbes 70 000 eestlast, see on suurim eestlaste väliskogukond.

Martin markkinat on Soome suurim Eestit tutvustav sündmus, kus varasematel aastatel on kahe päeva jooksul käinud umbes 15 000 külastajat. Igal aastal keskendutakse ühele Eesti piirkonnale. Sel aastal on tähelepanu keskmes Virumaa, kust on kohal arvukalt ettevõtjaid ja kultuurikollektiive. Lavale astuvad Uurikad, MandoTrio ja Moonaküla muusikaakadeemia.

Festivali kultuuriprogrammis on mitmeid põnevaid vestlusi ühiskondlikel teemadel: Eesti ja Soome välispoliitikast räägivad kummagi maa välispoliitilise instituudi juhid Kristi Raik ja Mika Aaltola, Soome ja Eesti suhetest suursaadikud Sven Sakkov ja Vesa Vasara, hargmaistest eestastest ja soomlastest Hannele Valkeeniemi, Marin Mõttus ja Olle Järv. Narva elu valgustavad Katri Raik ja Irene Käosaar, Virumaa võlusid tutvustavad Rein Sikk ja Timo Raussi. Oma värskelt soome keeles ilmunud teostest räägivad Tõnu Õnnepalu ja Mart Sander. Festivalil saab aimu ka soome-eestlaste aktiivsest kultuurielust. Laval on Helsingi eestlaste sega-, nais- ja mudilaskoor ning laste-, naiste ja segarahvatantsurühm. Kultuuriprogramm kantakse üle festivali kodulehel martinmarkkinat.fi

Lastele on festivalil oma programm. Lastesaalis tutvustab imelisi instrumente Silver Sepp, etendusi annab Miku-Manni lasteteater, töötubades saavad lapsed meisterdada ning Kolme Põrsakese teadusteatri juhendamisel oma nuputamisoskuse proovile panna.