Kunstiteadlane: Kaido Ole uus raamat näitab, kuidas kunstnik mõtleb

Raamatu koostaja ja toimetaja on kunstiteadlane Anneli Porri, kes ütleb, et teos valmis tihedas dialoogis kunstniku endaga ning ühise sooviga saada aru, mis asi see Kaido Olesus on ja kuidas seda raamatu vormis välja tuua.

"Ma arvan, et selle raamatu põhiline tugevus on see, et me näeme kuidas kunstnik oma elu jooksul mõtleb ja kuidas igasugune käik, mis ühel hetkel võib tunduda nagu tupikusse minek, hoopis avab end uue nurga alt järgmisel või ülejärgmisel näitusel," sõnas Anneli Porri.

Teos algab Kaido Ole noorpõlvejoonistuste ja koolitöödega ning liigub samm-sammult tänase loominguni. Kunstnik ise on teosega rahul. "Sa näed mingisugust arenguloogikat," viitas ta enda loomingu arengule läbi aastate, mida raamat hästi kajastab.

Enam kui viiesajaleheküljelise albumi on kujundanud Andres Tali. Raamatu jaoks said paljud vanemad teosed uuesti üles pildistatud. Kõigele lisaks on valikus kaks kaanekujundust, millest ühe valis välja paarikümnest inimesest koosnev testgrupp.

Raamatu saatetekstid on kirjutanud Eero Epner, Kaisa Eiche ja Priit Põldma, lisaks jõudis teosesse ka Kaido Ole ja Tõnis Saadoja pikem loominguline jutuajamine.