Kaili Viidas: lastele lavastades tuleb kohe püüda laps enda poole võita

"Tipi ja Täpi" lavastaja, kunstniku ja dramatiseerija Kaili Viidase sõnul tuleb lastele lavastades kohe püüda laps enda poole võita. "Tuleb kohe teha niimoodi, et oleks äge, huvitav ning lõbus," selgitas ta.

Viidase sõnul on Endlas esietenduv "Tipp ja Täpp" erinev 1960ndatel loodud nukulavastusest, mida paljud ETV ekraanilt mäletavad. "Uno Leiese lood on raamatus ilusti kirjas. Sealt said need ilusti välja võetud ja minu visioonile kohandatud," rääkis lavastaja. "Mina olen toonud lavale rohkem Tippe ja Täppe kui ainult ühe poisi ja ühe tüdruku."

Näitleja Sten Karpov rääkis, et teatris oldud 15 aasta jooksul on ta lastelavastustes palju mänginud, aga mida aeg edasi, seda pikema hambaga ta selliseid rolle esialgu vastu võtab. Proovide käigus asi siiski muutub.

"See on väga energiamahukas, aga kui see töö juba ette saab võetud, siis on avastamisrõõmu palju. Lapsed annavad tegelikult väga palju tagasi," sõnas ta.