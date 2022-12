Suri Fleetwood Maci laulja Christine McVie

"Ta suri kolmapäeval, 30. novembri hommikul pärast lühikest haiguslugu rahulikult haiglas. Ta oli oma pere seltsis. Palume austada perekonna privaatsust sel äärmiselt valusal ajal ning soovime, et kõik hoiaksid Christine'i oma südames ja meenutaksid teda kui erilist inimest ja austatud muusikut, keda armastati ülemaailmselt. Puhka rahus Christine McVie," seisis sotsiaalmeedia ametlikus avalduses, mille McVie perekond edastada palus.

Briti-USA rokkansambel Fleetwood Mac loodi 1967. aastal Londonis. Eduka ansamblina on nad müünud üle 100 miljoni albumi maailmas. Fleetwood Maci tuntuimate lugude hulka kuuluvad "Dreams", "Go Your Own Way" ja "Everywhere".

"Meil pole sõnu, mis kirjeldaksid kurbust seoses Christine McVie surmaga. Ta oli ülimalt ainulaadne, eriline ja andekas inimene," sõnasid McVie bändiliikmed sotsiaalmeedia vahendusel. "Ta oli parim muusik, keda oma bändi tahta, ja parim sõber, keda elus omada. Meil vedas, et saime elada koos temaga," jätkasid nad. "Jääme teda südamest igatsema."