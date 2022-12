Ia Remmeli ERSO kontserttuuri päevik. Olari Elts: igal sellisel kontserdireisil orkester areneb

ERSO Euroopa kontserdireisi lõppkontserdi koht Müncheni Isarphilharmonie oli küll tuuri kõige hiiglaslikum kontserdisaal. Kogu see ligi 2000-kohaline ruum oli vaatamata kontserdi päevasele ajale – algus kell 16.00 – puupüsti täis. Sellise kuulajate hulga nägemine ühtaegu hämmastas ja vaimustas ning lõi orkestri lavale tulles saali väga laetud atmosfääri. Suure saali kõmav aplaus inspireeris noort solisti Daniel Lozakovichit pärast Tšaikovski viiulikontserdi esitust andma publikule lausa kaks lisapala: Milsteini "Paganiniana" ja Tšaikovski "Sentimentaalne valss".

Kava teises pooles Dvoraki sümfooniat nr 8 esitama asudes oli meeltes see, et kohe pärast ERSO esinemist algab samas saalis uus kontsert: Müncheni sümfoonikute oma. Dvoraki sümfoonia nr 8 on helge teos ja väga kuulajasõbralik oma tšehhi tantsuteemadega, meeldejäävate meloodiatega. See sümfoonia esitleb ka orkestrit väga mitmekülgselt, teoses on palju soolosid, mida kindlalt esitasid ERSO kontsertmeister Triin Ruubel-Lilleberg ning puhkpillirühmade – flöödi, klarneti, oboe ja metsasarve kontsertmeistrid. Tihedast ajagraafikust hoolimata plaksutas publik ERSOlt koos dirigent Olari Eltsiga kaks lisapala: Sibeliuse "Valse triste" ja Beethoveni kaks kontratantsu.

Solist Daniel Lozakovich lausus tuuri lõpul, et see oli suurepärane kontserdireis Eesti orkestri ja maestro Olari Eltsiga. "Seda oli väga hea tunda, kuidas orkester ja dirigent on paindlikud ja tulevad kaasa solisti esituse ideede ja detailidega. Kõige parem ongi solistile, kui ta saab olla orkestriga koos nagu ühises hingamises."



Kontserdil viibis kohal ka Baierimaa suure kontserdikontserni MünchenMusik tegevdirektor Andreas Schessl. Küsisin kontserdimuljeid ja ka seda, kas selline arvukas kontsertide külastus on Münchenis tavaline? Andreas Schessl ütles, et see päevane kontsert oli tõesti tavalisest rohkem välja müüdud, kuna pakkus huvi ERSO kui uus orkester, keda münchenlased varem kuulnud ei ole. MünchenMusiki tegevdirektor aga lisas, et üldiselt on Münchenis saalid klassikakontsertidel alati täis, publiku puudust ei ole. Kavast tõstis ta esile ka huvitavat Eesti teost – Rudolf Tobiase avamängu "Julius Caesar", millega nüüd saksa publikul oli võimalik tutvuda.

Peadirigent Olari Elts võttis tuuri kokku sõnadega, et igal sellisel kontserdireisil on näha, kuidas orkester areneb. "Tuuril on hoopis teistsugune kokkuvõtmine, päevad on erinevad, kui tavalises töögraafikus, pühendumine ja kontserdiks valmistumine on teistsugune."

Peadirigent lisas, et järgmine sarnane kontserdireis on ERSO-l ka juba kirjas: 13. – 26. mai 2023 tuur Inglismaal – Londonis, Oxfordis, Edinburghis, Birminghamis, Sheffieldis jm. "See on pikem ja raskema repertuaariga, praegu oli kolm kontserti sama kavaga, aga Inglismaa jaoks meil on kolm sümfooniat, kolm erinevat kontserdikava."