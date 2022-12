Galerii: avati eesti filmipärandi digitaalne kodu Arkaader

Kasutaja saab Arkaadris filme avastada kolmel viisil: filmiriiuli, kureeritud kogude ja filmikaardi abil. Filmiriiulilt saab valida vaatamiseks üksikult lühi- või täispikki mängu-, anima- ja dokfilme, mida saadavad lisamaterjalid nagu näiteks reklaamrull, plakatid ja fotod. Temaatilised kollektsioonid pakuvad lisaks mängu-, anima- ja dokfilmidele näha ka ringvaateid, reklaame, harrastusfilme, muusikavideosid ja kontsertsalvestusi. Ajaloo- ja koduloohuviline võib filmikaardi abil otsida kodukandis üles võetud kinokroonikaid ja tunnistada aja kulgu liikuva pildi vahendusel.

"Igal kultuurriigil on tarvis hoolitseda oma filmide kättesaadavuse eest. Nii on filmipärandi kureerimine voogedastusplatvormidel olnud juba mõnda aega pigem reegel kui erand, näiteks Rootsis, Taanis ja Suurbritannias on sarnased filmipärandi keskkonnad olnud avatud juba üle viie aasta. Need näited on olnud ka meile Arkaadrit luues eeskujuks," sõnas Rahvusarhiivi filmiarhiivi direktor Eva Näripea.

"Arkaader lahendab filmihuvilisi ikka ja jälle vaevanud küsimuse: kust ma küll seda või teist eesti filmi näen? On oluline pikendada meile kultuuriliselt oluliste filmide elukaart, levitsükli lõpp ei tähenda enam filmi lõppu, vaid selle jõudmist eesti filmi koju, Arkaadrisse. Eesti vaatajatele on nüüd asukohast olenemata tagatud lihtne ja mugav ligipääs filmipärandile," märkis Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp.

Töö Arkaadriga jätkub: 2023. aastal avaneb platvormil haridust toetav virtuaalne klassiruum koos filmihariduslike õppematerjalidega, mida saab kasutada koolitundide läbiviimisel eri vanuseastmes, samuti lisandub Arkaadrile ka ingliskeelne vaade.

Arkaadri valikus on nii tasuta filme kui ka n-ö videolaenutuse loogikal üksikspileti alusel vaadatavaid linateoseid, mille hind algab lühifilmide puhul 1.60 eurost ning uuemate mängufilmide puhul kerkib kuni 5.90 euroni. Samuti võimalik osta kuupiletit, mille hind on 8.80 eurot.