Voogedastusplatvormide võidukäigu raugemist Eestis paista ei ole

Kui veel mõned aastad tagasi oli Eestis voogedastusplatvormile pea ainuke vaste Netflix, siis tänaseks on valik mitmekülgne.

"Mida me teistelt turgudelt näeme, kus voogedastusplatvorme on veel rohkem, on see, et iga leibkond hakkab endale neid n-ö koguma. Kui me võtame näiteks Ameerika, siis seal turul on kohati leibkonna peale neli erinevat voogedastusplatvormi," rääkis Telia TV ja meelelahutuse valdkonna juht Karl Anton.

"Eesti tase on seal täna ühe kandis, võib-olla madalam veel. Ehk aeg näitab, kas tase hakkab Ameerika turul allapoole või meie turul ülespoole liikuma. Natuke raske on praegu öelda," lisas ta.

Hetkel pakub Telia enda tellijale nii originaalsisu tootvat Inspirat kui ka välismaise platvormi HBO sisu. Filmifännid ootavad pikisilmi ka HBO Maxi, mis avaks vaatajale veelgi suurema filmi- ja sarjakataloogi, kuid Antoni sõnul seda lähima kahe aasta jooksul Eestisse oodata pole.

"See pigem sõltub siis sellest, on toimunud HBO ja Discovery vaheline ühendumine ja ilmselt see toode muudetakse ümber. See on see info, mis meile on teada, loomulikult see kõik võib veel muutuda."

Seda, et turg oleks juba üleküllastunud, ta ei arva, sest nagu näitab teiste turgude kogemus, ei piirdu kliendid ühe platvormi pakutavaga. Tulevikus tahetakse omatoodetud sisu suurendada, mõne suure välisosalusega produktsiooni siiatoomist praegu silmapiiril pole.

ERR-i voogedastusplatvorm Jupiter ERR-i juhatuse liikme Toomas Luhatsi sõnul kellelegi kandadele ei astu. Erinevalt teistest platvormidest on Jupiteri sisu tasuta ja seega ilmselt paljude esimene valik või täiendus mõnele tasulisele platvormile.

"Me teiste kohta väga täpselt ei tea, aga need andmed, mis meil on, need ütlevad seda, et Jupiter on hetkel turu liider ja voogedastusplatvormide 100 000 nädalast külastust, kuskil 150 000 juures, kui on väga hästi – me üldiselt oleme rahul," sõnas Luhats.

"Me koondame nii audio- kui ka videosisu, meie majas toodetakse väga suurel hulgal väga kvaliteetset eestikeelset audiovisuaalsisu, pluss meie hankeprogramm on väga unikaalne ja omanäoline ja kui me kõik need kombineerime ja paneme need mugavalt välja – ja Jupiteris nad seda on – siis see ongi meie eelis," lisas ta.

Eesti Filmi Instituudi arendatav platvorm Arkaader on lubanud tasuta kättesaadavaks teha kogu eesti filmiarhiivi. Instituudi juhi Edith Sepa sõnul saab seal uutele filmidele olema oma sektsioon, kus on ka aktiivses levis olevad filmid. neile oleks võimalik vaatamisõigus osta.

Üle viie aasta vanad ja vanemad filmid võiksid olla juba tasuta kättesaadavad, aga see on tootjatega kokkulepete küsimus, tõdeb Sepp. Tema näeb, et Arkaader võiks eristuda näiteks koolidele pakutava haridusliku programmi poolest.

"Oluline on tuua Eesti noor tagasi Eesti filmi juurde või hoida teda Eesti filmi juures. Tavaliselt räägitaksegi, et kui sul on kõik võimalused üle maailma avatud, et miks sa peaksid siis Eesti filmi vaatama, ja nüüd tahamegi sinna Arkaaderi platvormile juurde tuua materjalid, mis aitaksid mõtestada Eesti kultuuri laiemalt," selgitas Sepp.

"Asi ei ole Eesti filmis, vaid kultuuris, mis Eesti filmi taga on ja võib-olla peabki Eesti noortele seda rohkem lahti seletama ja koolidele andma täiesti eraldi ligipääsu Eesti filmidele," lisas ta.

Praegusel hetkel on rahvusvahelistest voogedastusplatvormidest Eestis saadaval Netflix, MUBI, Amazon Prime Video ja sel aastal lisandunud Disney+, ainsana pakub oma sisule ka eestikeelseid subtiitreid Apple TV+. Laiemapõhjalist voogedastusteenust pakuvad Viaplay, Elisa Huub, Go3 ja Telia, kus on rahvusvahelise sisu kõrval ka Eesti sarjad ning kaastootmisprojektid.