Kaupo Liiv: praegu on Arkaader vaid aimdus sellest, mis ta olla võiks

Arkaadriga on tehtud esimesed sammud eesti filmikultuuri oma netiplatvormi loomisel, aga täiustada on veel nii mõndagi, kinnitas Kaupo Liiv Sirbis .

Ma olen filmifänn. Filmifänn, kes juba väiksena otsis infot filmide, näitlejate ja lavastajate kohta. See oli veel see aeg, kui ei olnud võimalik iga soovitud filmi vabalt valitud ajal vaadata. Enamasti tuli sirvida kinokavasid ja jälgida telekanaleid. Neid filme on hulgaliselt, mis on filmiajalukku kirjutatud, kuid mida ei ole näidatud Eesti ega Soome telekanalitelt, pole välja antud mõnel meie regiooni infokandjal ega leia ka voogedastusest. Tolle ajaga võrreldes on meil praegu lust ja lillepidu.

Võib ju arvata, et vähemalt oma filmid on meil ikka saadaval. Eestis on valmistatud veidi üle kolmesaja täispika mängufilmi. See on väike arv. Lisaks joonis- ja nukufilmid, dokumentaalid ja ringvaated. Üle Eesti on raamatutele sajad raamatukogud ja filmidelgi peaks olema selline avalik "raamatukogu".

Aga seda ei ole kunagi olnud. Filme on näidatud küll televisioonis ja mingi osa on saadaval DVD-del ning voogedastuses, aga läbi käivad ikka ühed ja samad. Või siis on ühes kanalis saadaval kümmekond filmi, teises kanalis kümme teist ja kolmandas järgmised kümme. Raskeks teeb olukorra see, et alates 1990. aastatest on suur osa filme eri firmade toodetud.

Olen palju aastaid korraldanud Tallinnas filmiviktoriini sarja ning just enne koroonat kuulutasin välja soovi teha üritus, mis on suuremal määral pühendatud Eesti filmile. Seepeale otsustas mu sõber ära vaadata nii palju Eesti filme, kui suudab. Küsis nii Eesti filmi instituudist kui ka rahvusarhiivist ning kui ma ei eksi, siis ühe filmi sai lausa režissöörilt endalt. Omaette kadalipp.

Seega on Arkaader väga vajalik. Juba ammu oleks pidanud leiduma koht, kus kõik on olemas. Eesti filmiajaloo kodu. Eks põhjusi ole mitmesuguseid, miks vaadata. Kõige parem põhjus on muidugi see, et põhjust polegi. "Vaataks õige täna mingit Eesti filmi." Veelgi parem, kui Arkaadri leiaksid üles tavalised filmivaatajad või alles alustavad filmihuvilised. Kõik tulevased filmiinimesed peavad ju kusagilt nakkuse saama ning Arkaader peaks olema see kanal, mis võimaldab uurida ja huvil tekkida. Ka filmihariduse omandaja vajab sellist kanalit.

Pärast esimest veebisaidile piilumist saan aru, et tegemist on alles vastsündinuga, kes uudistab maailma ja kellel on pikk tee täiskasvanuks saamiseni. Ilmselt on lapsuke sündinud enneaegu, ehk ei pea teda sellisel kujul olemaski olema. Ta ei olnud veel valmis maailma tulema. Milliseks lapsuke kasvab, näitab tulevik, aga enneaegsena on tal suurem oht elu kaotada enne, kui on korralikult jalad alla saanud.

Praegu on Arkaader vaid aimdus sellest, mis ta olla võiks. Probleeme on kamaluga. Aastate järgi järjestamine ei tööta korralikult. Filmide info juures olevad nimed ei ole klikitavad ning pole võimalik vaadata, et mida tegija on veel teinud. Ka otsingumootor ei leia tegijaid ja osalejaid. Näiteks Kaljo Kiiska otsides leiame ainult kaks ringvaadet. Eeldan, et kõik see on tegemisel, kuid vaatajaid oleks pidanud teavitama.

Üks kurvemaid aspekte on see, et veebisaidil ei ole külge, mis kuvaks infot. Võiks ju olla leht, kus jagatakse infot lisatud ja lisanduvate filmide kohta ning muud Eesti filmi ja Arkaadri kohta. Midagi, mis tekitaks mõne filmi vastu huvi. Suurtele voogedastuskanalitele on see kasulik, et kõik ei ole loogiliselt järjestatud ja seal peab millegi leidmiseks ringi sobrama. Arkaader ei tohiks olla sama süsteemiga. Uudiste kuvamine peaks olema üks primaarsemaid asju ega laseks ka tegijail endil laisaks minna.

Mängufilme on saidil veel väike protsent sellest, mis võiks olla, kuigi pooleteise kuuga on vist lisandunud kuni kümmekond filmi. Sellise tempoga võiks olukord aasta pärast juba parem välja paista.

Mind teevad nukraks ka hinnad, sest kuumakse on kallim kui rahvusvahelistel ja kodumaistel voogedastuskanalitel. Ausalt öeldes ei tasu praeguse valiku puhul hind end ära. Vahest vaid juhul, kui kodus on lapsed, kes tahavad multikaid vaadata. Ma ei kujuta ette, et mõni lapsevanem tahaks maksta 1.60 viieminutise filmi eest ja siis tahab laps vaadata järgmist ja järgmist jne. Arvan ka, et üksikpilet peab olema odavam kui keskmine kinopilet, kuid mõnedele filmidel on see samas hinnaklassis ja kinos oli kunagi kindlasti võimalik sama filmi soodsamalt vaadata. Paljud kanalid pakuvad ka filmi ostmise teenust – makstuna jääbki film tasuta riiulile, mitte ainult 48 tunniks nagu laenutuse puhul. Arkaadri hindade juures eeldan, et film ei kustu 48 tunni jooksul.

Arkaader ei suuda ka parima tahtmise juures olla konkurentsivõimeline suurte voogedastuskanalitega, kes pakuvad mitu korda rohkem vaatamist. Ehk peakski Arkaader olema just nii odav, et vaataja ei saa vastu panna? Võit tuleks püsitellijate arvu, mitte ühekordsete maksete pealt. Aga eks tegijad näe tulemustelt, kas tellivad üksikud filmiinimesed või jõuab Arkaader publikuni. Minu meelest on laiem kandepind kõige tähtsam.

Kui tehakse midagi ülimalt lahedat, siis on kerge kurta nende osade üle, mis ei ole veel korralikult valmis või võiksid olla paremini tehtud. Küll see kõik paika jookseb ja loodetavasti enne, kui kanal unustatakse.

Headest külgedest ka. Leht on oma mõttelt suurepärane, eriti tore on "Filmikaart". Kui seda veel kunagi täiendatakse mängufilmidega, siis on veel toredam. Olgem ausad, Nõukogude Eesti ringvaatest nähtav peedipõld aastast 1958 ei ole see, mida suurem osa kaardilt otsib või külastada tahab.

Kureeritud kogude lehekülg annab juba praegu nii mõnegi suurepärase ülevaate. Eriti hea meel on mul selle üle, et lõpuks on Eesti filmid saadaval ingliskeelsete subtiitritega. Vähemalt osal filmidest märkasin seda. Nüüd on võimalus meie filmidega tutvuda ka neil, kes eesti keelt ei mõista. Loodetavasti lisandub saidile ka ingliskeelne menüü.

Arkaader on Eesti filmile suure­pärane kaasaaitaja ja loodan, et varsti saab sellest kirjutada kui valmis saanust.