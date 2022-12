Galerii. Noblessneri valukojas esines Briti muusik ja produtsent Bonobo

Bonobo, kelle päris nimi on Simon Green, on esinenud alates 1999. aastast. Tänaseks on ta välja andnud seitse albumit, mitmeid EP-sid, singleid ning on teinud koostööd bändide ja artistidega, nagu Gorillaz, London Grammar, Michael Kiwanuka, Erykah Badu, Joji, Jamila Woods, Bajka, Jordan Rakei ja Rhye.

Tema viimane kauamängiv "Fragments" valmis pandeemia ajal. Kui eelmised albumid olid inspireeritud inimestest ja reisimisest, siis see sündis pandeemia ajal üksinda olemisest. Kogu Ameerika loodus, eriti Death Valley ehk Surmaorg olid suurim impulss uue loomingu valmistamisel, on ta kirjeldanud. Pitchfork on nimetanud teda "aeglase tempoga elektroonilise muusika võtmefiguuriks".

Bonobo astus valukojas üles bändiga, mille koosseisus on tromboonid, keelpillid, süntesaatorid ning mitmed teised instrumendid.

Soojendajana astus üles Kariibi saarelt pärit Poté. Pärast Poté esimest EP-d "Enchufada", mis ilmus 2018. aastal, avastasid ta mitmed muusikakuraatorid (näiteks Louis Vuitton'i moe-show juures). Tema täispikk album jõudis kuulajateni eelmisel aastal ning seal tegi ta koostööd artistidega, nagu Gorillaz, Little Dragon jpt. Tänaseks on laulja astunud üles mitmetel suurtel festivalidel ning nüüd tuuritab Euroopas koos Bonoboga.