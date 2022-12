Maajaam kuulutas välja konkursi teoste leidmiseks vabaõhunäitusele

Tehnoloogia- ja kunstitalu Maajaam kuulutas välja teise konkursi, et leida sobivaid teoseid vabaõhunäitusele "Metsikud bitid".

"Metsikud bitid" on tehnoloogilise kunsti residentuuri- ja näituseprogramm, mis kulmineerub vabaõhunäitusega 2024. aasta suvel Lõuna-Eesti kuppelmaastike vahel. Näitus on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist. Esimene konkurss toimus 2022. aastal ning käesolev konkurss on viimane avalik ideekorje enne 2024. aastal toimuvat näitust.

Maajaam otsib läbi konkursi kunstiteoseid, mis käsitlevad inimese seisundit tänapäeva ühiskonnas ja mis uurivad inimese, tehnoloogia ja looduse kokkupuutepunkte. Näituse eesmärk on luua uut tüüpi kogemuslikke olukordi, mis avardaks inimeste mõttemaailma. Teosed peavad vastu pidama välitingimustes ning sobituma Maajaama ümbritsevasse loodusesse. Osalema on oodatud nii eesti kui välisriikide erinevate distsipliinide kunstnikud.

Valitud kunstnikud saavad võimaluse osaleda 2023. aasta suvel Maajaamas toimuvas kolmenädalases residentuuris. Kunstitalu Maajaam üks põhilisi fookusi ongi residentuuride korraldamine. Äsja on valminud uus residentuurimaja ning suuremate teoste jaoks eraldi töökoda.

"Loomeresidentuuri formaat on väga hea võimalus, et oma projekti intensiivselt edasi arendada ning ideid vahetada. Oleme viimastel aastatel teinud mitmeid arendusi, et kunstnikke vastu võtta ja neile häid töötingimusi pakkuda," kommenteeris Maajaama ellukutsuja Timo Toots.

Teosed valib välja kunstiline kolleegium, kuhu kuuluvad Maajaama eestvedajad Timo Toots ja Mari-Liis Rebane, kunstnik Taavi Suisalu ja Linnafestivali UIT korraldajad Kadri Lind ja Marie Kliiman. 2023. aasta residentuuri valitakse välja kolm kuni viis projekti, iga projekt saab autorihonorari ja kaetakse kokkulepitud ulatuses kulutused produktsioonile, transpordile ja ööbimisele.

Projektiideid oodatakse kuni 27. jaanuaril 2023 ja tulemused selguvad märtsis 2023.