Kultuuriportaal soovitab: "Blackadderi jõululaul" Jupiteris

Ebenezer Blackadder on lahke ja helde mees, kes naudib jõuluaega, on sõpradega helde ja jagab vaestele kingitusi. Teda külastab aga jõuluvaim, kes näitab talle mõnda tema üldse mitte sümpaatset esivanemat. Kui ta näeb tulevikuvõimalusi, otsustab ta, et parim viis jätkata on olla halb.

Telefilm "Blackadderi jõululaul" valmis 1988. aastal ning selle aluseks on Charles Dickensi legendaarne lühijutt "A Christmas Carol". Režissöör Richard Boden, osades Rowan Atkinson, Tony Robinson, Miranda Richardson, Stephen Fry, Hugh Laurie jt.

"Blackadderi jõululaul" on vaadatav Jupiteris.