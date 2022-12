Kultuuriportaal soovitab: Raimo Jõeranna dokfilm "Kukerpillide rapsoodia" Jupiteris

Kuigi kodumaised muusikadokumentaalid koguvad kinolevis alati kiduralt vaatajaid, on rõõmustav, et neid ikka ja jälle tehakse. Raimo Jõeranna "Kukerpillide rapsoodia" on rahulik rännak koos Eesti kultusansambliga, kuhugi kiiret ei ole, seega igati sobilik film pühaderammestuse taustale.