Kultuuriportaal soovitab: Mark Soosaare "Jõulud Vigalas" Jupiteris

Noh, nime poolest on 1980. aastal valminud Mark Soosaare mängufilm "Jõulud Vigalas" üks väheseid Eesti jõulufilme, kuid ärge laske end sellest eksitada: verivorsti ja pühadehõllanduse kõrvale linateos ikkagi tingimata ei sobi. Aga miks on "Visa hing" kuidagi rohkem jõulufilm kui Soosaare linateos? Ega tingimata polegi.

1905. aasta jõulud Vigalas on kõike muud kui rahupühad. Mõis on talurahva mässus rüüstatud, õhus on tulekahju vingu ja vältimatu karistuse eelaimust. Talurentnik Bernhard Laipmanni naine palub teda ära sõita, sest rahva seas autoriteetne mees on võimudele nagunii pinnuks silmas. Laipmann kõhkleb. Teda innustavad vabaduse ja võrdsuse aated, kuid ta võõristab revolutsiooni vägivaldsust. Mõisa rüüstamisel ta ei osalenud, seega pole tal ju süüd. Ometi ta vangistatakse valekaebuse alusel. Ta on valmis halvimaks. Siiski tuleb tal veel kord valida ja selle otsustava valiku hetkel ta enam ei kõhkle.

Osades Evald Aavik, Kersti Kreismann, Häli Saarm, Kadriann Soosaar, Jüri Arrak, Ants Jõgi. Režissöör Mark Soosaar.

"Jõulud Vigalas" on vaadatav Jupiteris.