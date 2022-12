Kultuuriportaal soovitab: Louis Garreli lavastatud ulmekomöödia "See uus maailm" Jupiteris

Kas üldse kellelgi õnnestus seda filmi Eesti kinodes näha? Louis Garreli lavastatud väike, aga kõigiti pöörane ulmekomöödia "See uus maailm" tuhises tänavu kinolevist nii kiiresti läbi, et isegi filmikriitikud magasid selle maha. Õnneks aitab Jupiter nüüd vea parandada.

Marianne ja Abel ning nende varateismeline poeg Joseph on pealtnäha tavaline prantsuse perekond. Ühel päeval avastavad aga ema ja isa, et poeg on vanemate vara revideerinud ning sealt üksjagu hinnalist maha müünud. Aga miks?

Pojal ja tema sõpradel on plaan maailmapäästmisele kaasa aidata, noored on võtnud nõuks raha koguda, et Sahara kõrbesse meri rajada. Mariannel ja Abelil tuleb nüüd otsustada, kuidas sellesse plaani suhtuda.

Koguperekomöödia kaasaegsetest inimestest ökoloogiliste probleemide keskel. Režissöör Louis Garrel, osades Laetitia Casta, Louis Garrel, Joseph Engel, Ilinka Lony jt.

"See uus maailm" on vaadatav Jupiteris.