Kultuuriportaal soovitab: "Koerad ei kanna pükse" ETV2-s

Soome 2019. aasta üht kõmulisemast linateost "Koerad ei kanna pükse" on liiglihtsustav üritada maha müüa sadomaso-filmina, sest filmi võlu ja emotsionaalne võti peitub siiski hoopis mujal – tegelikult räägib see ennekõike üksildusest.

Südamekirurg Juha (Pekka Strang) elab pealtnäha tavalist üksikvanema elu, kuid tegelikult on ta peitunud justkui kapslisse – aastaid tagasi uppus tema naine õnnetuse tagajärjel ning lein painab teda senimaani. Ta on suutnud need tunded alla suruda, kuid juhuslik kokkupuude dominaga Mona (Krista Kosonen) rebib kõik haavad uuesti lahti ja lein halvab täielikult tema reaalsuse. Nimelt mõistab mees, et kägistamise tagajärjel mõneks hetkeks teadvuse kaotades on tal võimalik uuesti oma naisega kohtuda, mistõttu pöördubki ta üha uuesti Mona poole.

On lihtne lasta end petta sadomaso-temaatikast ja pidadagi seda "Koerad ei kanna pükse" kõige olulisemaks elemendiks, kuid tegelikult räägib film ikkagi ennekõike üksildusest. Film võtab pealtnäha täiesti võõrapärase teema ja mängib nendes raamides välja usutava üldinimliku loo. Ühelt poolt vägivalda, teisalt põhjamaiselt kohmakat õrnust ja musta huumorit pakkuv armastuslugu linastus Cannes'i erikava "Directors´ Fortnight" raames ning oli Soome Jussi filmiauhindade jagamistel nomineeritud kümnes kategoorias.

