Kultuuriportaal soovitab: Ruben Östlundi "Ruut" Jupiteris

Eks paljude vaatajate jaoks on "Euroopa kino" kui sõimusõna: seal on palju sellist, mis tegelikult suuremat tähelepanu ei vajagi, kuid Ruben Östlund on heas mõttes erand, kelle viimased filmid on julgelt murdnud maha barjäärid kommertspubliku ja arthouse'i fännide vahel.