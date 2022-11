Kultuuriportaal soovitab: dokfilm "Whitney. Luba mul olla mina ise" Jupiteris

Viimastel aastatel on valminud uskumatult palju dokfilme Whitney Houstonist, sel aastal lisandub ritta ka mängufilm "I Wanna Dance With Somebody". Õnneks väärivad aga enamik neist filmidest vaatamist, seega võib ka 2017. aastal valminud filmile "Whitney. Luba mul olla mina ise" ("Whitney: Can I Be Me?") võimaluse anda.