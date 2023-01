Kultuuriportaal soovitab: dokfilm "The Best of Salieri ehk Mina, Eesti režissöör" Jupiteris

Kui peaks tooma Eesti filmimaastikult välja fenomene, sest üks kummalisemaid neist on kahtlemata Manfred Vainokivi: hinnatud produtsent, filmikunstnik ja -operaator, aga samas ka tõeliselt veider lavastaja, kelle kõige kummalisem (heas mõttes!) film on 2021. aastal valminud koomiline autoportree "The Best of Salieri". Kõik need, kellel huumorimeel puudub, jätku film pigem vaatamata...