"Plekktrummi" külaline tuleval nädalal on näitleja ja lavastaja Taavi Tõnisson

Saate "Plekktrumm" külaline tuleval esmaspäeval on näitleja ja lavastaja Taavi Tõnisson.

Veebruaris esietendub Eesti Noorsooteatris Günter Grassi legendaarsel romaanil "Plekktrumm" põhinev samanimeline lavastus. Mis annab kurjusele võimaluse allutada inimesed kaosele ja kust otsida väljapääsu?

"Plekktrummi" külaline on näitleja ja "Plekktrummi" lavastaja Taavi Tõnisson. Saade on ETV2 eetris esmaspäeval, 6. veebruaril kell 21.30. Saatejuht on Joonas Hellerma.