Marju Kõivupuu raamatus "Eesti mütoloogia algajale" käivad läbi nii ürgkratid, nõiad kui umbluu

Mahukas kogumikus leiavad lahkamist nii ürgkratid, nõiad ja umbluu kui ka moodsamad mütoloogiad, mis seotud näiteks MMS-i või trükiveakuradiga.

"Tähelepanuväärne on see, et kui ajaleht Postimees hakkas ilmuma, siis papa Jannsen ikka juhtis tähelepanu, et eesti inimene on üks parajalt ebausklik tegelane ja tundub, et need kirjatükid, mis sealt vanast Postimehest leida on ja mida ma raamatusse sokutasin, toimivad ka tänapäeval, sest me ikka tänapäeval küsime ja mõtleme, et kuidas see ikka niimoodi on, et eestlane väga paljudesse asjadesse usub ja see uskumine pole alati seotud kristliku kirikuga," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" folklorist ja kultuuriloolane Marju Kõivupuu.

Raamatu pildid on loonud Ed Labetski. Illustratsioonid lähevad kirjastus Tänapäeva Facebooki lehel heategevuslikule oksjonile.

"Kui mina sain sellest haisu ninna, siis oli alguses sellest tekstist ainult mingid jupid, kavandid. Alustasin luupainajast ja pärast see protsess käis nii, et sain uusi materjale ja mul oli jälle uusi tegevusi ning avastamist ja mõtlemist. See võttis aega aastaid," kirjeldas kunstnik Ed Labetski.

"Tekst on vapustav. Lihtsalt loed ja hakkas tulema, aga selle, kuidas täpselt need kratid ja luupainajad välja näevad, seda ma ei tahtnud välja anda. sest me kõik teame, kuidas luupainaja välja näeb ja mina oma versiooni panin peitu. Pigem lõin meeleolu ja ei näidanud seda, mida mina nägin, vaid jätsin inimestele fantaasiaruumi," lisas ta.

Teos pakub uusi teadmist neile, kelle jaoks eesti pärimus ootab veel avastamist ning avardavat lisalugemist neile, kelle mälu vajab värskendamist.