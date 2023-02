Jaak Lõhmus: Mati Põldre ei ole kaugeltki unustatud filmitegija

"Mati Põldre oli alates 1960. aastatest mitme kümneni jooksul üks Eesti tähtsamaid ja tuntumaid dokumentaliste, kellest kirjutati isegi vene keeles teadusuurimusi," ütles Jaak Lõhmus ja lisas, et tähthetkedel oli Põldre väga oluline tegija. "Näiteks 1968. aastal koos Grigori Kromanoviga tehtud "Meie Artur", mis rehabiliteeris Artur Rinne, kes oli rahva hulgas väga armastatud, seda filmi oli väga raske teha."

Lõhmuse sõnul on Põldrel terve rida märkimisväärseid filme. "Ta jätkas veel vanas eas ka koolipapana laste filmiõpetajana, mis on väga oluline, et antaks neid teadmisi edasi ning kuna ta oli tänaseni Eesti kõige pikem filmilooja, siis ma kujutan ette, kuidas väikesed juntsud tema poole klassis vaatasid," meenutas ta ja lisas, et operaatori jaoks on pikk kasv eriti kasulik. "Ta näeb kaugele, ta näeb üle peade, kuhu kaameraga joosta."

"Hea meel on Mati Põldre kohta öelda, et ta ei ole kaugeltki mitte unustatud tegija, tema filme saab igaüks vaadata ERR-i arhiivist ning teiseks on temast ka kirjutatud raamat," mainis ta ja lisas, et see on märkimisväärne, kuna väga vähestest Eesti filmitegijatest on kirjutatud raamat. "Mängufilmide tegijatest ikka on mõned ja näitlejatest, aga dokumentalistidest on olemas Mati Põldre ja Rein Maran, samas näiteks Mark Soosaarest ja Andres Söödist ei ole raamatut."