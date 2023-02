Saarlased tähistavad vabariigi aastapäeva lavastusega "Tõll"

Saarlased tähistavad Eesti Vabariigi aastapäeva teatrietendusega "Tõll", mille on kirjutanud Andrus Kivirähk ja lavastanud Aare Toika. Saaremaa vald otsustas vallavanema vastuvõtuks määratud 20 000 eurot anda seekord hoopis lavastuse väljatoomiseks.

Lavastus "Tõll" tuleb Saaremaal esitlusele 15. korral ilma piletirahata. Kohalikust vägilasest Tõllust kuuleb seekord lugusid, mida annavad laval edasi Piret Rauk ja Loviise Kapper. Andrus Kivirähi poolt kirja pandut lavastab Aare Toikka.

Toikka kinnitas, et vägilast ennast aga laval ei näegi. "Ei näe, jah, aga lood on Tõllust," ütles ta. "Siin saavad kokku eri vormis lood: lauluvormis, tantsuvormis ja ka lood, mida kannab sõna."

"Tõll" on juba enne esietendust väga populaarseks osutunud ning Kuressaare teatrimaja lavastustele enam vabu kohti pakkuda ei olegi. "Rahvamajades on veel kohti saada," sõnas Saaremaa valla kultuuriosakonna juhataja Kristel Peel. "Kui ei saa oma kodukülas vaadata, siis on ju võimalik sõita veidi eemale."