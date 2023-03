Kinos Sõprus jõuab viiel korral ekraanile dokumentaalfilm "Armastuse tuli"

"Armastuse tuli" jutustab kirgliku loo kahe prantsuse vulkanoloogi suurest armastusest. Lugu toetub meie seast lahkunud peategelaste Katia ja Maurice Kraffti endi ülesvõetud videomaterjalile leegitsevatest vulkaanidest ja rännakutest nende juurde.

Kultuuriajakirjanik Kaspar Viilupi sõnul on "Armastuse tuli" väga ilus film ning meistriklass sellest, kuidas arhiividokumentaali teha.

"Need vulkanoloogid ei ole tänaseks enam meie seas, mis on väga oluline aspekt. Kõik on tehtud nende isikliku arhiivi põhjal ja siit-sealt on natuke muid asju juurde nopitud," tutvustas Viilup. "Aga see ei mõju kuidagi tolmuse, igava ja vanana, vaid see on värske, särtsakas ja igati moodne film."