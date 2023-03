Sveta baaris esinevad tumemuusika artistid Kontravoid ja Kris Baha

Pärast seda, kui Kanadast pärit Cameron Findlay ehk Kontravoid andis aastal 2012 välja omanimelise debüütalbumi, on ta enam kui kümne aasta jooksul oma tumedat pop'i täiendanud järk-järgult nii electro, EBM-i kui ka gooti mõjutustega. Hiljem on temalt ilmunud täispikk "Too Deep" (2019) ja EP "Faceless" (2021).

Austraaliast Berliini rännanud Kris Baha on pannud rõhu liikumise tekitamisele ja helidega eksperimenteerimisele. Ta võib leida Berliini klubidest nagu CockTail D'Amore, Sameheads ja Berghaini teise korruse Panorama Bar. Ent hinnatud on ta eelkõige omaloomingu pärast, mis paikneb industriaalmuusika, EBM-i, postpungi ja varajaste 90ndate IDM-i ning krautrock'i vahel.

Nikolajev, kodanikunimega Robert Nikolajev, on elektroonilise muusika produtsent, kes on alates 2016. aastast avaldanud albumeid erinevate plaadifirmade alt, neist uusim, "Transplant Rejection" ilmus 2022. aasta oktoobris Ukraina plaadifirma Muscut alt.

DJ 4-got-10 taga on Anders Melts, kes on alates 1998. aastast toimuva pidudesarja Beats From The Vault eestvedaja ja kuraator ning muusikuna tuntud ansamblist Forgotten Sunrise ja saatejuhina Raadio 2 saatest "Röntgen" ning ühe panelistina saatest "Meloturniir".

Kontsert toimub Sveta Baaris neljapäeval, 2. märtsil. Uksed avanevad kell 20, Kris Baha alustab kell 21, Kontravoid kell 22, pärast seda jätkavad DJ 4-got-10 ja Nikolajev.