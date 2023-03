Indrek Hirve luuletused. Kuus luuletust kaheksandaks märtsiks

Luuletaja Indrek Hirve värske luulepõimik on pühendatud kaheksandale märtsile. Ehk siis naistepäevale? See jääb iga lugeja otsustada.

*

Nagu sinine armastab taevast

või punane roose mu arm

nagu lumi armastab katuseid

või külm su õhetavaid põski...

ning ma mõtlen su peale

nii teravalt nagu mõtleb öö

kui ta pigistab su südant

ja pumpab su põskedesse verd

sest me elame kauem kui surm

sest me sünnime igal õhtul

kui all-linnas süttivad tuled

ja armunud astuvad mäkke

*

Astuda mööda värsket valget lund

toome mustade tüvede vahel

nagu mõned valitud hinged

astuvad hommikuti mööda surma...

öö ei võtnud lumelt ta heledust

kui pimedus rääkis mulle siin

kõigest mis teda päeviti painab

sosistas mulle oma suurt saladust:

ilma valgeta ei oleks ju

värvidel mõtet

nii nagu ilma surmata

ei oleks mõtet elul

ja et lumi kaitseb siin

homseid kevade värve

nii nagu surm kaitseb

inimese hinge

*

Kuidas on nii

et lumel on ta puhtus

ikka veel alles

kuidas on nii

et taeval on alles

ta sügavus

tõsi küll

aastatega

on osa tähti

tuhmunud

tõsi küll

kui lumi pimestab

panen ma nüüd

silmad kinni

ent mu usk

et lumi on puhas

ja taevas on sügav

ei kao kuhugi

*

Taevas segab mu

nukrutsevasse hinge

oma sügavat sinist

puud üleval mäel

toetavad hõredate okstega

pilvede rasket ilu

õhtu annab täna

hinge tagant ära

kõik mis tal on

*

Ilu ei näita ennast pilvedes

ta vaid varjab end nendes

et nad paistaksid ilusamad

ilu ei näita ennast isegi

su ilusates liigutustes

su silmades küll -

jah seal vilksatab vahel

su südame ilu

nii nagu öötaevas

on tähed üldiselt vakka

ainult mõni väriseb natuke

nagu tahaks midagi öelda

*

Lumepilv unustab oma valguse

puudele ja majadele

kui ta taganeb varju

ning valgus

imeb endasse

pimeduse kurjuse

vaevalt saab öö

anda meile midagi

lumest ilusamat

puhas nagu

esimene armastus

lihtne nagu surm