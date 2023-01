Indrek Hirve luuletused. Kuus raskemeelset laulu

*

Kui sa tõesti lähed

ära unusta pidada

kord aastas oma surmapäeva

et su valgus

läbiks meid vahel

siin pimedas urkas

*

Värsked sõnumid tulevad

mind otsima

sealtpoolt silmale nähtavat

mõni udune märk

peidab end

esmase tähenduse taha

ja kõik tuleb korraga meelde -

asjadel on tähendus

ning ilmselt

on siis tähendus ka minul

ja ma võin võtta ennast

kui märki millestki suuremast

*

Mu süda on kõris

ja mu lugu on mullas

jalgade all -

see on surnute lugu

üleval on võib-olla

ka üks lugu

ning mu hing

on ju ükskord seal

aga täna on mul süda kõris

ja mu lugu on mullas

jalgade all -

minu surnute lugu

*

Kui pimedusest sünnivad puud

üleval mäel

on siiski alles veel elavad tuled

siin all

ja üleval kahvatu kuu -

surnute kuu

kuu mis ei tõmba enam

vett tõusma ja mõõnama

ega rebi mu rinnast

kurbi kuid ilusaid sõnu

aga mu kadunud sõbrad

ärkavad hetkeks

ja mul on korraga soe ja külm

siin all

kui üleval kahvatub kuu -

surnute kuu

*

Surun pea käte vahele

et mu rasked mõtted

ei ulatuks sinuni

kui sa magad kerge teki all

jalg sirutatud vastu

minu rahutut jalga

ent mu mõte on prii -

tal ei ole enam ei mu häält

ega mu sõrmede tundlikkust

ta hülgab isegi unustuse

ning kilgendab päikeses

kui pöidlalt lennutatud münt

nagu igaviku peegeldus mu silmal

nagu surma tumeda keebi

ootamatult hele vooder

*

Kui sa vooderdad oma ajaga

meie põgusat viibimist siin -

mustvalgete ööpäevade

ja pehmete videvikega

äratad meid unest

et koos meiega vananeda

või kustutad valguse

et meis puhata

või kui sa vahel võtad

igaviku kuju

ja kutsud meid

tähtede alla igatsema

kui sa vooderdad oma ajaga

meie põgusat viibimist siin

siis räägi meiega palun

oma imelist sõnadeta keelt