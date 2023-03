Ilmus Tame Impala uus lugu "Wings of Time"

Multiinstrumentalisti ja podutsendi Kevin Parkeri muusikaprojekt Tame Impala avaldas reedel uue loo "Wings of Time", mille ta kirjutas eeloleva filmi "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" jaoks.

"See, et mul paluti teha lugu D&D heliribale, tundus olevat võimalus süveneda oma pikaaegsesse armastusse fantaasiateemalise progeroki vastu, mida ei saa jätta kasutamata," rääkis Parker.

"Ma palkasin oma hea sõbra Nicholas Allbrooki, kes hindab seda teemat kõige rohkem. Primavera ajal rentisime kaheks ööks Hispaanias villa, mis oli nagu loss. See viis meid õigesse meeleseisundisse ja nii see läks. Olime öösel pikalt üleval ja mõtlesime välja igast veidraid ideid ja laulusõnu," kirjeldas ta pressiteates.

Parker panustas hiljuti veel kahe filmi heliribasse: koos Diana Rossiga valmis lugu "Turn Up the Sunshine" filmi "Minions: Rise of the Gru" jaoks ning samuti remiksis ta Baz Luhrmanni biograafilise filmi jaoks Elvis Presley loo "Edge of Reality".

"Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" jõuab kinodesse 31. märtsil ja seal teevad teiste hulgas kaasa Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman ja Daisy Head.