Filmilinnaku ehitamine eeldab eesti kultuuri defineerimist

Riigiabi andmise reeglistik lubab Kultuurkapitali rahaga toetada kultuuri infrastruktuuri rajamist juhul, kui vähemalt 80 protsenti seal plaanitud tegevusest on mõeldud Eesti kultuuri toetamiseks ja edendamiseks. Otsus, millised need tegevused täpsemalt on, peaks sündima lähiajal filmitegijate, riigi ja Tallinna linna esindajate koostöös.

"Kultuurkapital tahaks alustada selle protsessi menetlust ametlikul viisil. Ametlik viis näeb ette, et filmilinnak esitab taotluse ja sinna taotluse juurde kirjeldatakse ära kõik need tegevused, mida filmilinnakus tegema hakatakse," rääkis Tallinn Film Wonderlandi juht Gren Noormets.

"Kultuurkapitali nõukogu peab olema veendunud selles, et need tegevused, mida filmilinnakus tehakse, on seotud igal juhul eesti filmikultuuri arenguga," jätkas ta. "Kui me oleme selles veendunud ja selle kirja pannud ning info ka esitanud Euroopa komisjonile teadmiseks, siis see on juba peaaegu, et piisav."

"Juristid on andnud väga konkreetse raamistiku, mis reeglitele ja nõuetele me vastama peame, aga nagu korduvalt on igalt poolt välja tulnud, siis kultuurile peavad sisu andma ikkagi tegijad ise," ütles Noormets.

"Kas tegemist on väärtfilmiga või puhtalt kassatükiga, meelelahutusega, mis ei lisa eesti kultuuri skeenesse eriti midagi," tõi ta näite.

"Hallid alad on muud valdkonnad, nagu näiteks reklaam, muusikavideod, võib-olla ka digiteemadega seotud tooted, teenused, mis on tehtud kommertseesmärkidel," arvas Noormets.