Mängufilm "Kalev" jõuab Läti kinolevisse

"Eesti ja Läti on ühise ajalooga ning "Kalev" räägib mõlema riigi jaoks olulistest murrangulistest sündmustest." selgitas filmi Läti levitaja Guntis Trekteris. "Lisaks sellele peaksime me kõik näitama Baltimaades rohkem teineteise filme. Ja kolmandaks on "Kalev" lihtsalt üks väga hea film, mida soovime Läti vaatajatega jagada."

"Kalev" on lugu legendaarse korvpallimeeskonna pingelisest teekonnast laguneva Nõukogude Liidu viimastel meistrivõistlustel. Mängufilmi tootsid Allfilm ja Ugri Film, Eestis levitab Hea Film, rahvusvaheline müügiagent on LevelK Taanist.

Filmi osatäitjad on Reimo Sagor, Mait Malmsten, Priit Võigemast, Mihkel Kuusk, Veiko Porkanen, Kristjan Sarv, Ott Kartau jpt.