Pariisis avati Rein Marani fotonäitus "Hõimude hällimail"

Kontsert "Unustatud rahvad" Pariisi Filharmoonia Cité de la Musique'i saalis sidus omavahel muusika ja visuaali. Spetsiaalselt selleks ürituseks loodud Soome-ugri kultuuri ja traditsioone kujutava video-ja valguskujunduse lõi Alyona Movko-Mägi. Videokujunduses kasutati Kaljo Põllu graafikat, Eesti Filmiarhiivi materjale ning kaadreid Lennart Meri filmidest.

Lisaks muusikale ja videole avati käesoleval nädalal Pariisi Filharmoonia fuajees ka ERM-i kureeritud Rein Marani fotonäitus "Hõimude hällimail", mis koosneb Lennart Meri filmirännakute käigus tehtud fotodest.

"Rein Maran on toonud meie filmiklassikasse Eestisse tohutult põnevat filmimatertjali. Ta on olnud operaator paljudele filmidele. Tema foto ja tohutu kirg fotograafina neid soome-ugri rahvaid üles võtta, see on unikaalne materjal," sõnas ERM-i näituste eriprojektide koordinaator Kristjan Raba.

Lisaks esitletakse Pariisi Filharmoonia kodulehel Veljo Tormise Virtuaalkeskuse avamise puhul valminud filmi "Üks ja ainus". Seni on filmi näidatud vaid väikestele gruppidele Eestis.