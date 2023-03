Aasta muusikaajakirjaniku tiitlile on nomineeritud Merit Maarits

Aprilli alguses jagatakse välja Eesti muusikaettevõtluse auhinnad, kus muuhulgas selgub ka aasta muusikaajakirjaniku laureaat. Nominentide hulgas on ka ERR-i kultuuriportaali toimetaja Merit Maarits.

Aasta muusikaajakirjaniku kategoorias on lisaks nomineeritud Brigitta Davidjants, Kadi-Maarja Võsu ja Valner Valme. Aasta meediakanali kategoorias on nomineeritud Edasi.org, Inspira, Sky,ee ja Müürileht.

ERR on tugevalt esindatud ka aasta raadiojaama kategoorias: nomineeritud on Raadio 2, Klassikaraadio, Sky Plus, IDA Raadio ja Rock FM.

2021. aastal oli aasta meediakanali kategoorias nomineeritud ka ERR-i kultuuriportaal.

Eesti muusikaettevõtluse auhinnad kuulutatakse välja 6. aprillil Kultuurikatlas.