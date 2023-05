IDA raadio tähistab viiendat sünnipäeva uues Paavli kultuurivabrikus

Sünnipäevapeo peaesineja on duo New York, mille moodustavad eesti päritolu Gretchen Lawrence ja briti muusik Coumba Samba. New York segab kokku hip-hop'i, poppi ja electro't ja kasutab lõhutud vokaale, nende debüütalbum "No Sleep Tipp N.Y." ilmus 2022. aastal.

Samuti astub sünnipäevapeol üles Soome produtsent Emkay, kes veab Helsingi Ida raadios ka saadet "Tête-à-Tête". Kontsertkavaga astub üles ka Villem Eplik ehk Borm Bubu, DJ-dest esinevad ka Rii ja Ats & Nikolajev.

Juuni alguses ametlikult avatava Paavli kultuuriklubi eesmärk on pakkuda tulevikus platvormi klassikalisest muusikast kaasaegsete multidistsiplinaarsete kunstifestivalideni, pungist rajude klubiöödeni, kogukonnaaedadest toiduni. Paavli kultuuriklubi asuv Põhja-Tallinnas aadressil Paavli 7a.

IDA raadio on kultuuriplatvorm, mis tegutseb nii veebiraadio,

sündmuste korraldaja kui ka plaadifirmana. Tallinnas alustati tegevust 2018. aastal, alates 2020. aastast tegutseb Ida raadio ka Helsingis. IDA raadio Tallinna kanalis on üle 150 saate.