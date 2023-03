Eesti esitas Mulgi pudru UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja

Mulgi puder on traditsiooniline seakõrnetega kartuli-tangu puder, mis on pärit Lõuna-Eestist Mulgimaalt ja saanud piirkonna järgi nime. 19. sajandi viimaseks veerandiks oli Mulgi pudru valmistamise komme levinud laialdasemalt üle kogu Eesti.

Mulgi Kultuuri Instituudi juhataja Ave Grenbergi sõnul tuli idee kandideerida UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja 2021. aastal, kui Mulgimaa pealinn Abja-Paluoja kandis soome-ugri kultuuripealinna tiitlit. "Tähelepanu meie paikkondliku kultuuri vastu inspireeris kogukonda ning üheskoos pakuti välja, et mulke ühendavad pärandtoidud ning tuntuim neist on Mulgi puder," lausus Ave Grenberg. "Mulgi pudru söömine on lahutamatu osa mulkide pere- ja kogukondlikust kooskäimisest. Mulgi putru pakutakse ka Mulgimaa toidukohtades, koolides ja lasteaedades, samuti külade ühisüritustel ja rahvapidudel."

Mulgi pudru esitamiseks on oma toetuse andnud sajad kogukonnaliikmed ning mitmed piirkonna külaseltsid, koolid ja MTÜd. Taotluse koostamisel valmis ka lühifilm mulgi pudru valmistamisest ja söömisest: