Galerii: Viljandi Pärimusmuusika Ait tähistas 15. tegutsemisaastat

"15 aastat tagasi oli pärimusmuusika plahvatusohtlikus seisundis ja see pauk käis ära ning meie tegevuste maht laienes pärast aida avamist mitmekordselt," rääkis pärimusmuusika keskuse juhataja Tarmo Noormaa.

"See, mida Eesti Pärimusmuusika Keskus on rahvale pakkunud, seda me kogeme iga päev. Ükskõik, kus me Eestis ringi liigume, raadio- või telekanali avame – varem või hiljem kõlab sealt mõni kandle- või lõõtsaheli või kasvõi mõni pärimusmuusikapunt, kes mängib taustaks. See on nii loomulik, et me ei pane seda isegi enam tähele. Aga 30 aastat tagasi või isegi 15 aastat tagasi see ei olnud veel nii," meenutas pärimusmuusika keskuse asutaja Ando Kiviberg.

Viljandi Pärimusmuusika Ait avati 28. märtsil 2008. aastal ning koos Viljandi pärimusmuusika festivaliga on Eesti Pärimusmuusika Keskuse sündmusi külastatud aida avamisest saati üle miljoni korra.