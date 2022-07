Klassikaraadio ja Vikerraadio lähevad eetrisse Viljandi folgilt

Neljapäevast pühapäevani toimub Viljandis pärimusmuusika festival, mille selleaastane teema on "Juured ja ladvad". Reedel lähevad Viljandist eetrisse "Vikerraadio Viljandis" ja Klassikaraadio "Suveduur".

Vikerraadio eetris toovad festivalimenu kuulajateni Arp Müller ja Tarmo Tiisler. Saade "Vikerraadio Viljandis" on eetris kell 15.10–18.00.

Kõigist reedel Pärimusmuusika Aidas toimuvatest kontsertidest teeb raadioülekandeid Klassikaraadio saade "Suveduur". Kokku kuus tundi kestvat folgiprogrammi veavad raadioeetris Liina Vainumetsa ja Ivo Heinloo. Kontsertide helirežissöör on Teet Kehlmann.

Otseülekanded kontsertidelt:

Kell 14.00 Leik

Leik on viiuli- ja häälekõla ühendav duo, mille liikmed on Kelly Veinberg ja Elina Kasesalu. Leik kannab Eesti traditsioonilistest kõladest ammutatud elemendid koosmängu impulsil värsketele radadele. Seekord on laval laiendatud üheksaliikmeline koosseis.

Kell 17.30 Eva Väljaots ja Robbie Sherratt

Kandlemängija Eva Väljaots ja Inglismaalt pärit viiuldaja Robbie Sherratt loovad muusikat, mille juured ulatuvad nii eesti kui ka inglise pärimusse. Nad põimivad traditsioone ja omaloomingut.

Kell 21.00 Katariin Raska, Ulvi Võsa, Sanskriti Shrestha

Kaks torupilli ja tabla on kooslus, mis seob omavahel eri kultuurid, muusikatraditsioonid, aga eelkõige väga head sõbrad. Ulvi Võsa ja Katariin Raska moodustavad duo, millega esitavad uuekõlalist torupillimuusikat. Viljandi pärimusmuusika festivalil ühineb duoga tablamängija Sanskriti Shrestha. Nepaalist pärit, kuid viimase kümnendi Oslos elanud Sanskriti on aktiivne nii Norra pärimusmuusika kui ka jazz-muusika skeenel.

Kell 00.00 Hypnosis Negative

Flötist Katariina Tirmaste ja kanada viiuldaja Robert Alan Mackie muusika püüab tabada tantsu juurt, algset liikumisimpulssi. Festivalil esitleb Hypnosis Negative oma debüütalbumit "Three Corners". Kontserdil teeb külalisena kaasa Tõnis Kirsipu.