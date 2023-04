Tartu Kunstimajas saab tutvuda Timo Tootsi viimase 15 aasta loominguga

Digiühiskonnast kõnelevate tehnoloogiliste installatsioonide poolest tuntud Timo Toots on isikunäitusi teinud väga vähe. Nüüd aga täitis ta oma teostega kõik Tartu Kunstimaja ruumid.

"Põhjus on selles, et ma olen liikumas ka teistele aladele ja tegutsen rohkem avalikus ruumis ja looduses. See on mõnes mõttes ka mingi perioodi kokkuvõte minu jaoks," selgitas kunstnik näituse tagamaid.

"Tehnoloogia kui tööriist ei kao minu portfellist kuhugi, sellega ma tegelen ikka edasi, aga võib-olla need väljundid saavad olla ka väljaspool galeriiruume."

Abstraktseid ja tõsiseid teemasid nagu andmekaitse ja eetika esitab Toots mänguliste ja interaktiivsete installatsioonide abil. Näitus koosneb kolmest teemaplokist: "Füüsiline vs virtuaalne ruum", "Isikuandmete kasutamise eetika" ja "Meedia-meelelahutus-poliitika".

Välja on pandud ka üks täiesti uus teos – spetsiaalselt selle näituse jaoks valminud fuajees asuv küpsisemasin. "See teos ühendab kõiki neid saale, see on igal pool. Sisenedes saab sellega kuidagi suhestuda ja väljudes midagi vastutasuks saada," kirjeldas Toots.

Näitus "Luba kõik küpsised" on Tartu kunstimajas avatud 14. maini.