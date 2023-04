Ariadne avaldas debüüt-lühialbumi "Hands Tied"

Ariadnesõnul on raske seda EP-d ühe sõnaga kokku võtta, kuna tegu on väga mitmetahulise pop-EP-ga, kus ta katsetas varasemalt rohkem žanrite ja piiridega.

"Olen väga elevil, et saan jagada enda esimest suuremat lugude kogumikku. Minu teekond selle EP-ni on olnud tormiline, olen väga palju arenenud ja kasvanud nii inimese kui artistina ning õppinud teekonnal usaldama enda intuitsiooni ja sisetunnet," rääkis Ariadne.

"Lühialbum annab võimaluse näidata end kui mitmekülgset artisti, jutustades lugusid isiklikest kogemustest ning selle eri faasidest. Mulle meeldib mõte sellest, et inimesed leiavad oma viisi, kuidas nende lugudega samastuda – kes leiab lohutust, meelelahutust või lihtsalt äratundmist," lisas ta.

"Olen näinud tema teekonda algusest peale ning tore on näha, kuidas Ariadne aina paremini tajub, mida oma muusikaga teha tahab, saades samal ajal aru enda väärtusest," rääkis Ariadne abikaasa, mänedžer ja kaasautor Martti Hallik.

"Mul on siiralt hea meel, et nii tugevad lood on ühte kogumikku jõudnud ning mul oli au nimiloo protsessis autorina kaasa teha. See on meile suurepärane visiitkaart USA muusikatööstusesse, kuhu maikuust kolime – oleme põnevil, et saame albumit meie kuulajate ja USA sõpradega jagada."

28. aprillil toimub D3-s lühialbumi esitluskontsert, mis on ühtlasi Ariadne viimane kodumaine esinemine enne kolimist Ameerikasse. Esitlusele tulevad eelnevad singlid, uus lühialbum ning lood, mis EP peale ei mahtunud.

"Olen väga elevil ja ootan, et saaksin kõiki sõpru ning toetajaid jälle üle pika aja näha," sõnas Ariadne. Lisaks Ariadnele astub oma loominguga lavale Andreas.