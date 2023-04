ETV2 teemaõhtu on pühendatud Juhan Ulfsakile

19.30 "Retrospektiiv. Juhan Ulfsak"

Pilguheit näitleja ja lavastaja Juhan Ulfsaki loometeele tema kolleegide ning õpilaste pilgu läbi.

19.50 "Seenelkäik" (2012)

Poliitik Aadu Kägu sõidab koos abikaasa Viiviga metsa seenele, et mainekampaaniast närve puhata. Nendega liitub juhuslik hääletaja, rahatu rokitäht Zäk, kes on jäänud peale suvetuuri Eestimaa kolgastesse tolknema. Vältides rahvarohkeid seenemetsi, kihutab seltskond umbropsu kuhugi pärapõrgusse, mis paistab metsik ja inimtühi. Samal ajal, kui kolmik avastab end metsa eksinuna, lahvatab meediaskandaal. Uuriv ajakirjandus kahtlustab, et poliitik Kägu on isiklikuks otstarbeks kuritarvitanud riigi raha. Algab võitlus au, elu ja surma peale nii metsas kui ka linnas. Stsenarist ja režissöör Toomas Hussar, produtsent Piret Tibbo-Hudgins, operaator Rein Kotov, kunstnik Kristina Lõuk, kostüümikunstnik Eva-Maria Gramakovski, helilooja Arian Levin, monteerija Tambet Tasuja, helirežissöör Ivo Felt. Osades Raivo E. Tamm, Juhan Ulfsak, Elina Reinold, Üllar Saaremäe, Hendrik Toompere jr jr, Hilje Murel, Elmo Nüganen, Mari-Liis Lill. Film on kirjeldustõlkega.

21.20 "Kahekõne" (2023)

Saate "Kahekõne" külaline on Juhan Ulfsak.

21.40 "Vali kord" (2004)

Tahate teada, mis meie riigis tegelikult toimub? Kes tõmbab niite? Miks piim läheb hapuks ja inimesed kaovad? Kas Jumal on olemas? Vastused kõikidele eelnenud küsimustele saate ESTO TV filmist "Vali kord". Osalised Ken Saan, Rain Tolk, Juhan Parts. Režissöör Andres Maimik, toimetaja Juhan Ulfsak, tootja Kuukulgur Film. Poliitiliselt korrektsetele ja nõrganärvilistele ei soovita.



22.50 "Mehetapja. Süütu. Vari" (2017)

"Mehetapja" on motiiv rahvaluulest, teema, mida tuntakse Skandinaavia pärimustekstides, samuti ka meie samanimelises regilaulus. Tegevus toimub pulmapäeva varahommikust järgmise päeva varahommikuni. Sündmusi juhib force majeure, vääramatu ja ettenägematu jõud – kombed ning rituaalid, mis enam kui sada aastat tagasi veel toimisid. Peategelane on Maara – noor pruut, kes viiakse uude peresse. "Süütu" tegevus toimub 1949. aasta kevadel ja peategelaseks on Ingerimaalt Eestisse küüditatud noor Elina. Edasiküüditamise hirmus registreeritakse fiktiivne abielu eestlase Heinoga ja noored hakkavad elama Heino onu korteri verandal, kummalgi eraldi nurk ning magamisase. Kuid "organid" saavad vihje abielu fiktiivsusest ja Heino ning Elina kutsutakse ülekuulamisele. "Vari" liigub kaasajas, päriselu ja fantaasia piirialadel. Peategelane Luna Lee otsustab kodunt põgeneda. Kas kusagil on veel midagi peale tühjuse? Juhuse tahtel satub tüdruk töötu näitleja ja tema naise karile jooksnud suhte tunnistajaks. Vastukaaluks pakub Püha Peetruse koguduse pastor Teofilos Luna Leele Jumalaga kokkulepet. Ometi jääb ka Teofilos päästjana abituks. Kolme novelli ühendav lüli on peategelane: nii Maarat, Elinat kui ka Luna Leed mängib Rea Lest. Teistes rollides Jörgen Liik, Üllar Saaremäe, Toomas Suumann, Priit Pedajas, Katariina Unt, Peeter Volkonski, Mari Lill, Ain Lutsepp, Meelis Rämmeld, Juhan Ulfsak, Helena Merzin, Eduard Salmistu jt. Režissöör Sulev Keedus, operaatorid Erik Põllumaa ja Ivar Taim.