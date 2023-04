New Yorgis toimusid 51. Eesti kultuuripäevad, mis taaselustasid vanu traditsioone

New Yorgi Eesti kultuuripäevade programmis olid nii kunstinäitused kui ka teatrietendusted – teiste seas astus New Yorgi Eesti Maja lavale Margus Tabor, tuues publikuni lustakad lood oma Hiiumaa vanaemast.

Kultuuripäevade korraldaja Merike Barboraki sõnul oli etendus hea näide tänavuse ürituse peateemast – nostalgiast. Samuti üritati mineviku traditsioone ellu äratada Pööriöö balliga, meenutades kunagisi suuri, võimsaid akadeemia- ja meeskooriballe.

Barborak lisas, et kuigi tänapäeval pole väliseestlaste üritused nii suured kui aastakümneid tagasi, siis on Eesti kultuuri toomine New Yorki endiselt oluline.

"Paljud noored tegelikult ei tea oma kodumaa, Eesti kultuurist eriti midagi ja sellepärast me toomegi Eesti suuremad staarid ja tipptegijad kohale, et nad õpiksid ka neid tundma," rääkis Barborak. Ta sõnas, et aastate jooksul on kultuuripäevad külastajate ellu rohkesti uusi kontakte toonud.

Helilooja Jonas Tarmi sõnul pole kultuuripäevade näol tegemist mitte ainult rahvale suunatud kokkutulekuga, aga see on ka kokkutulek Eesti kunstnikele, kes eri riikides elavad. "Näiteks mängisin ma täna Riivo Kruugiga, kes on teisel pool USA-d. Ta on Eesti kunstnik, aga sündinud USA-s."