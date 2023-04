John Malkovich: armastan teatrikunsti kordumatust

Alexela kontserdimajas etendub reedel ja laupäeval lavastus "Puuvillaväljade üksinduses", kus astuvad üles teatri- ja kinostaarid John Malkovich ja Ingeborga Dapkūnaitė. Intervjuus saatele "OP" avaldas Malkovich, et teatri juures armastab ta enim seda, et see on elav, kaduv ja orgaaniline.

Bernard-Marie Koltèsi lavastus "Puuvillaväljade üksinduses" räägib loo kahe inimese salajasest kokkupõrkest. Laval on kaks näitlejat, kuid dialoogi asemel koosneb näidend 36 monoloogist, mille keskne teema on tegelaste salasoovid, hirmud ja tabud.

"See näidend on väga elegantselt kirjutatud, väga nutikalt. See räägib keelatud ihadest. Ihadest, mida ühiskond ei kiida heaks ei praegu ega arvatavasti ka mitte tulevikus," avaldas Malkovich.

Malkovichi lavakaaslane on Leedu näitleja Ingeborga Dapkūnaitė. "See räägib ennekõike suhetest. Lavastus tegeleb rohkem küsimuste esitamise kui vastustega. Julgen väita, et näidend on kirjutatud väga poeetiliselt, kasutades metafoore," kirjeldas ta.

Malkovich sõnas, et teatri juures armastab ta enim seda, et see on elav. "See on kaduv, orgaaniline. Kaduv, sest seda, mida näed täna, pole homme enam olemas. Lavastus elab vaid inimeste mälus pärast selle toimumist. Samuti inimesed, kes lavastuses mängivad, elavad ainult meie mälus Iga õhtu on erinev, iga publik on erinev. See mulle teatris meeldibki."

Lavastuse tõi eelmisel aastal Riias asuvas Läti Kunstiteatris välja Venemaalt emigreerunud lavastaja Timofei Kuljabin. Tallinna etendused on osa rahvusvahelisest tuurist.

"Otsustasime juba enne sõja algust, et selle asemel, et lavastus tuua välja Moskvas, Peterburis või kusagil mujal Venemaal, on Riia palju neutraalsem koht," selgitas Malkovich.

Lisaks käesolevale lavastusele on maailmakuulsal näitlejal ja lavastajal Läti teatriga käsil juba järgmine koostöö. Nimelt lavastab Malkovich Riias Tom Stoppardi näidendit, mis jõuab publiku ette tuleval sügisel.