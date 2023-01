Aprillis saab Alexela kontserdimaja laval näha näitleja John Malkovichi

21. ja 22. aprillil jõuab Alexela kontserdimajas publiku ette Timofei Kuljabini lavastus "Puuvillaväljade üksinduses", kus mängivad Ingeborga Dapkunaite ning John Malkovich. Lavastuse aluseks oleva näidendi autor on Bernard-Marie Koltes.

Lavastaja Timofei Kuljabin sõnas, et 2022. aastal tuleb keelatud, väljaütlemata ja vastupandamatu külgetõmbe teemat ümber mõtestada. "Kujutame laval salajast soovi, mis on karistatav ning mida iga ühiskond tunnistab kriminaalseks," kinntas ta.

Lavastus räägib loo kahe inimese salajasest kokkupõrkest, kes on teineteisele võõrad, kuid ühel neist on midagi, mida teine vajab. Tehingu sõlmimiseks tuleb ühel neist leida viis oma vajadus sõnastada. Neil tuleb leida sõnu ja keelt, mis on arusaamatud teistele, kuid tähendusrikkad neile endile, konkreetne ja otsekohene.

"Puuvillaväljade üksinduses" autor Bernard-Marie Koltès on kirjutanud üle kahekümne näidendi, nende seas näiteks "Läänekallas" ja "Roberto Zucco". Tema näidendeid on tõlgitud pea neljakümnesse keelde.

Koos Hollywoodi tippnäitleja John Malkovichiga, kes on kahel korral nomineeritud ka parima meeskõrvalosa Oscarile, astub lavale ka Leedu päritolu näitleja Ingebordga Dapkunaite.