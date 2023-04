Galerii. Terminalis tõmbas plaadipoepäevale joone alla The Boondocks

Laupäeval toimunud plaadipoepäevale tõmbas Tallinnas asuvas Terminali plaadipoes joone alla ansambli The Boondocks kontsert.

The Boondocks on 2012. aastal asutatud indie rock'i viljelev ansambel Pärnust.

Ansambli debüütalbum "USB" jõudis kuulajateni 2014. aastal. 2016. aastal nägi ilmavalgust bändi teine plaat "Thriller" ning 2018. aastal anti välja album "How to Build a Love Bomb". Bändi neljas album "Soup Can Pop Band" nägi ilmavalgust 2021. aastal.

Tänavu tähistati rahvusvahelist plaadipoepäeva 22. aprillil. Aktsioonist võtsid osa ka mitmed Eesti plaadipoed, teiste hulgas Terminal ja Biit Me Tallinnas ning Psühhoteek ja Gramophonetree Tartus ning Plaadimees Viljandis.