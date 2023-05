Galerii: Teatri- ja muusikamuuseumis avati näitus "Unede torm"

Näitus "Unede torn" otsib unenägude ja loovuse seoseid. Kas loovad inimesed näevad erilisemaid unenägusid või on unenäod ise loovuse allikaks? Viime teid unede torni, kus kuulete teatriinimeste unejutustusi, mis kummastavad, hirmutavad, panevad muigama ja tekitavad tunde, et maailm on tegelikult suurem kui see igapäevaselt näib.

Oma unelugusid jagavad Mari Möldre, Ants Eskola, Linda Rummo, Mikk Mikiver, Voldemar Panso, Rudolf Allabert, Kadri Tamberg-Lipping, Harriet Toompere, Katrin Pärn, Kersti Heinloo ja Raho Aadla. Kuraator Annely Kaldoja, dramaturg Mihkel Seeder, ruumikujundus Kristjan Suits, helilooja Markus Robam.

"Uneversum" on kolme muuseumi koostööprojekt, mille raames on külastajal unikaalne võimalus külastada mitut uneteemalist näitust. Esimene osa, mis avati Tervisemuuseumis 14. aprillil, räägib unest ja magamisest. Teatri-ja muusikamuuseumi "Unede tornile" järgneb oktoobris Tarbekunsti ja Disainimuuseumi näitus unele pühendatud ajast ja ruumist.

Näitus "Unede torm" jääb Teatri- ja muusikamuuseumis avatuks kuni 7. jaanuarini 2024.