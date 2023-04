Pildid: Tervisemuuseumi uus näitus piilub une salapärasesse maailma

Tervisemuuseumis avatud väljapanek seob kokku kaks erinevat tahku: ühelt poolt leiab stendidelt nii ajaloolisi kui ka värsketel teadusuurimustel põhinevaid fakte sellest, miks me magame, kuidas me magame ja mis ööune ajal täpsemalt meie kehades toimub, kuid teisalt jagavad interaktiivsed eksponaadid näpunäiteid, kuidas iga inimene saab enda une kvaliteeti parandada ning seeläbi ka täisväärtuslikumalt elada.

Näituse kuraator Ülle Kask kinnitas, et näitusele on oodatud nii lapsed kui ka täiskasvanud, samuti need, kellel on unega hea suhe, aga ka unetuse või muude hädadega vaevlevad inimesed. "Näitusel on väga põnevaid une alateemasid, mis aitavad lihtsalt une ja magamise sisu lahti mõtestada, aga need inimesed, kes magavad halvasti, ka neil tasuks tulla, sest me anname siin päris häid soovitusi, kuidas paremini magada."

Värske väljapanek on aga vaid esimene osa "Uneversumist", tegemist on kolmeosalise näitusega, mis käsitleb une erinevaid tahke. Mais avatakse teatri- ja muusikamuuseumis näitus unenägudest ja inspiratsioonist, oktoobri lõpus laieneb näitus tarbekunsti- ja disainimuuseumisse, kus uuritakse aja ja ruumi mõju unele.

Lisaks tervisemuuseumi füüsilisele näitusele avati aga ka virtuaalnäitus unenägudest. "Kui me räägime unest, siis unenäod on unega väga tihedalt seotud ja üks kõige rohkem inimesi huvitav osa, unenägude virtuaalnäitust saab näha meie kodulehel ja see on selles mõttes tore näitus, et seal on päris paljude Eesti inimeste unenäod kokku koondatud, nii et lisaks ülevaatele, mis need unenäod on, kuidas neid uuritakse ja kuidas neid liigitatakse, võib ka eri inimeste unenägude saladusi lugeda," mainis Kask.

Esimene osa "Uneversumist" jääb tervisemuuseumis avatuks kuni 7. novembrini, Kuraatori sõnul avaneb sügisel ka võimalus külastada järgemööda kõiki kolme "Uneversumi" näitust.