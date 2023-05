Purga: ministeerium ei plaani teatrite rahastust vähendada

Etendusasutuste esindajatega oma ametiajal esimest korda kohtunud minister Heidy Purga ütles, et mõistab teatrite rahulolematust nii määruse kui tekkinud olukorraga.

Purga sõnas, et ootab 2. juuniks kunstide asekantslerilt tegevusplaani, kuidas edasi minna. Kultuuriminister nentis, et teatrite rahastamist puudutav määrus on tänaseks muutunud tõlgendamatuks.

"Sellega peab nüüd tööd edasi tegema. Eesti ei ole nii suur, et ei oleks võimalik läbi rääkida ja üheskoos arutades mõistlikele lahendustele jõuda," märkis ta.

Purga lükkas ümber ka liikvele läinud väite, nagu kavatseks ministeerium teatrite rahastamist vähendada. "Meie eesmärk on teatrite rahastuse taset hoida eelmise aasta lõpptulemustega võrdsel tasemel," täpsustas ta.

Etendusasutuste liidu juht Kristiina Alliksaar loodab, et ministeerium võtab tagasi oma ettepaneku vähendada töötajate arvu valemis, mille alusel arvutatakse töömahtu, mis kulub ühe lavastuse väljatoomiseks.

"Etendusasutuste liit on eeskujuks võtnud aastatetaguse Soome rahastamise süsteemi, kus töötati välja mudel, mille järgi on võimalik hinnata, et ühe või teise uuslavastuse väljatoomisega kaasneb nii palju töömahtu," rääkis ta. "Ühe komponendi muutmine muudab lõpptulemust mitte ainult selle ühe komponendi võrra, vaid tegelikult suuremas mahus."

Triinu Aron, kes esindab töörühmas tantsuorganisatsioone, ütles, et mahupõhine rahastamismudel on iseenesest tervitatav, kuid sellega tuleb veel tööd teha.

"See uus süsteem, mis põhineb mahupõhisel rahastamisel, annab võimaluse, et saavad tekkida uued jõulised teatrid ja ka neil on võimalus saada toetust ning meie teatripildis nii-öelda toimida," märkis Aron.

Väiketeatrid pole nõus sellega, et ministeerium soovib alandada piirmäära, mille alusel nad üldse toetust küsida tohivad.

"Loomulikult ei ole me seda meelt, et vähendada teatrite rahastamise piirmääri. Et öelda, et teater teeb ainult nii palju tööd, kui on riigil raha, seda me ei soovi. Me tahaks näidata seda päris mahtu. See on keerulisem küsimus," lausus Aron.