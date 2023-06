Purga: teatrite rahastamismudel peab olema ühtne ja kõigile arusaadav

Teatrite rahastamisest rääkides rõhutas minister, et väide, et teatrite rahastamine väheneb iga aastaga, ei vasta tõele. "Küll aga vastab tõele väide, et seda määrust, mis ei rahulda kedagi, võiks paremaks teha. Ja seda me püüame ka teha," sõnas ta viidates eelmisel aastal valminud teatrite rahastamist reguleerivale määrusele.

"Keegi ei vaidle selle vastu, et vastu võetud etendusasutuste seadus on olnud hea ja vajalik, sest see täpsustas ja tegi läbipaistvamaks teatrite toetamise kriteeriumeid ja see on olnud algusest peale ka etendusasutuste enda soov, aga uues seadusest tulenevalt muudatuste juhtimine läks küll üle kivide ja kändude," tõdes Purga. "Siin on tõesti mitmeid kohti, mida saab paremini teha, näiteks vooruga tegelevat meeskonda ja koostööd tuleb kindlasti tugevdada."

Ministri sõnul on kultuuriministeeriumil eesmärk teatrivaldkonna rahastust mitte kärpida. "Püüame seda hoida samal tasemel, aga alati tuleb arvestada ka sellega, et riigieelarve kinnitab lõplikult riigikogu. Sellepärast ei saa me praegu mitte üheski valdkonnas, ka teatrivaldkonnas, mingitest lõplikest toetussummadest rääkida," lausus ta.

Purga kinnitas, et tema soov on siiski palju poleemikat tekitanud teatrite rahastamise määrus korda teha. "Võtku see aega palju võtab, aga rahu peab selles küsimuses saabuma. Seda ei ole nii võimatu teha. See süsteem peab olema selge, ühtne, läbipaistev ja arusaadav kõigile," märkis minister.

"Kui nüüd uus kantsler majja tuleb, saab olema selle etendusasutustega seotud määrus tema esmaseks ülesandeks," märkis Purga ja kinnitas, et uueks kantsleriks saab tõenäoliselt Kristiina Alliksaar.

Vabakutselised loovisikud

Samuti on ministri sõnul kultuurministeeriumis algatatud loovisikute ja loomeliitude seaduse väljatöötamise kavatsuse protsess, mis muu hulgas võtab fookusesse vabakutseliste loovisikute sotsiaalsed garantiid.

"Eelmisel aastal toimus hulgaliselt arutelusid ja nende arutelude analüüsi tulemusena on nüüd sellel aastal valmimas ettepanekute kogum, mis saab olema lähtealuseks juba konkreetsetele poliitikamuudatustele," rääkis Purga. "Hetkel ei ole me veel teinud ühtegi valikut, milline lahendus, millises mahus või ajakavas päriselt käiku läheb, need otsused jäävad sügisesse."

Küll aga ei tasu Purga sõnul oodata, et kusagilt suuri eelarvelisi lisavahendeid leitakse. "Aga neid mudeleid, kuidas loovisikuid kiiremas korras aidata saab, on ikkagi silmapiiril," märkis ta.

Ühe võimalusena näeb minister, et kultuurkapitali alt makstavate stipendiumite pealt saaks sotsiaalmaksu tasuda. "Siin peab muidugi märkima ka seda, et ega kõik tunnustatud loovisikud ehk ei vaja selle kultuurkapitali stipendiumi variandi puhul sotsiaalmaksu vormi, aga me peame riigina olema vähemalt nii paindlikud, et suudame seda võimalust pakkuda neile, kellel seda on tarvis," rõhutas kultuuriminister.

Teise variandina kaalutakse uudse maksumudeli loomist inimestele, kelle aastane sissetulek on ebaühtlane. Minister selgitas, et selline mudel võiks näiteks sobida kunstnikele, kes teevad aastas paar näitust ja saavad selle eest korraga suurema tasu.

"See tasu on aasta lõikes ebaühtlane, aga kalendriaasta kokkuvõttes katab ikkagi ära miinimumpalga ja sellest tulenevalt võimalused sotsiaalmaksu maksmiseks. Selline mudel ja selle käimalükkamine on võimalik," leidis Purga.